Une année formidable sous le signe de la nouveauté

MRC des Sources – C’est en mars dernier que la corporation de Développement du Mont-Ham dressait un bilan positif et réjouissant de cette année d’activités.

«Comment résumer une année aussi formidable. Beaucoup de visiteurs, une augmentation importante des ventes, un programme d’activité qui plait à la clientèle et finalement un tout nouveau pavillon d’accueil grâce à un investissement important de la MRC des Sources», a d’emblée annoncé le président du Conseil d’administration de la corporation Jean Roy.

Parmi les réalisations de cette année, il y a bien entendu la rénovation et le réaménagement du pavillon d’accueil, ainsi que divers aménagements et installations sur le site.

«Nos installations sont maintenant de calibre des attraits nationaux. Nos employés sont compétents, aimables et joyeux. Notre organisation est prête, forte et enthousiaste face aux défis et aux développements. De plus, notre montagne est belle, attirante et spectaculaire», a ajouté M. Roy.

Et l’achalandage n’a cessé d’augmenter: plus de 27 % de la fréquentation pour atteindre 33 148 visiteurs.

D’un point de vue financier, les revenus autonomes ont progressé de 72 050 $ soit une hausse de 46 %, atteignant, là aussi des revenus de vente record.

La priorité pour 2017 sera la mise à jour des installations sanitaires (eaux usées et eu potable). Suivra la réalisation du projet du sentier multifonctionnel.

«Actuellement, on travaille au repérage avec l’aménagiste et si tout va bien, les travaux de défrichage devraient débuter dans les prochaines semaines. Le respect de la nature demeure la préoccupation première de la corporation. La montagne, c’est notre matière première, il faut la protéger du mieux qu’on peut», a précisé Sylvain Valiquette, secrétaire-trésorier du CA et coordonnateur Équipements récréotouristiques et au développement des loisirs, Parc régional du Mont-Ham, Tourisme des sources.

Et ce qui concerne la route 257, les démarches se poursuivent. Afin d’accélérer le processus des travaux d’asphaltage de 12km entre les municipalités de Saint-Adrien et de Ham-Sud le temps venu, les élus travaillent à préparer la localisation de la route qui sera élargie, à faire l’acquisition des parcelles de terrain, à effectuer le déplacement des poteaux qui s’y trouvent et à obtenir des plans et devis en bonne et due forme pour pouvoir être prêt.