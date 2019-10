Un premier gain sur la route pour le Desjardins-Wild

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor n’a pas mis de temps à se remettre de la défaite crève-cœur de vendredi soir contre Daveluyville en l’emportant 7-3, le samedi soir 5 octobre, face au Distribution Payeur HC à East Angus. Le gardien de but Émile Goulet a brillé pour les vainqueurs en faisant face à une mitraille de 51 lancers, dont 21 en troisième période.

Tommy Roger a marqué ses deux premiers buts de la saison, en plus d’amasser une mention d’aide sur le premier but de la saison de Benoit Bissonnette. Richard Camiré, Matthieu Corriveau, Mykaël Létourneau et Christophe Duplessis-Lebel ont inscrit leurs premiers buts de la saison dans cette victoire d’équipe.

La réplique est venue d’Alexandre Therrien (1er), Jean-Sébastien Vachon (1er) et Pierre-Anthony Pouliot (1er). David Charbonneau a terminé la soirée avec trois passes. Les Windsorois ont envoyé 45 rondelles vers le gardien David Couture.

Le Desjardins-Wild visitera le Nordik Blades à Asbestos le vendredi 11 octobre avant d’accueillir cette formation le vendredi 18 octobre, à 20h30.