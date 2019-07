Le Festival de fin de saison du soccer de Windsor soulignera la diversité.

Windsor – L’Association de soccer mineur de Windsor tiendra son Festival de fin de saison le samedi 17 août prochain au parc Carmen-Juneau. Cette année, l’association célébrera aussi la diversité du sport. Un tournoi de soccer amical, des jeux techniques et des activités interactives interculturelles sont au programme de la journée et une variété pour tous les âges, grâce à la collaboration de la Ville de Windsor et de la Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE), dans le cadre de leur activité tournante L’Espace de la Diversité.

Dans la poursuite de l’initiative de la Ville de Windsor à offrir des moments pour favoriser les échanges et rapprochements interculturels, l’Association de soccer de Windsor agrémentera son Festival en offrant des activités diverses aux joueurs, leurs familles et leurs amis.

Comme à l’habitude, des jeux gonflables seront disponibles pour les jeunes et des hot-dogs et grilled-cheese seront aussi vendus sur place, à partir de 2$, le tout au profit de l’Association de soccer. Afin d’ajouter un peu de diversité au menu, grâce à la participation de quelques membres de la communauté culturelle de l’Estrie, des collations colombiennes et africaines, au coût de 2$, et un repas aux saveurs africaines, à 10$ seront aussi offert sur le site. Pour le repas, les gens intéressés doivent absolument réserver à l’avance en communiquant avec Rouka au 819 446-4010, avant le vendredi 9 août.

La population est donc invitée à venir participer à cette belle journée d’activités, une belle façon de découvrir de nouvelles saveurs en plus d’encourager l’Association de soccer de Windsor, car les sommes amassées seront remises à l’organisation.

Amener vos chaises et profiter de la piscine et des jeux d’eau à proximité. Cet évènement se veut écoresponsable, alors amener vos gourdes d’eau! Maximisons la récupération et la propreté de notre environnement en utilisant les bacs qui seront présents sur le site et ainsi éviter des déchets au sol. À noter: les chiens, même en laisse, ne sont pas permis sur les terrains de soccer par soucis pour nos joueurs de soccer.

Si vous êtes disponibles comme bénévoles, présentez-vous au local du soccer à 8h30 du matin le samedi 17 août.

L’Association remercie ses partenaires qui permettent d’offrir cette journée à ses jeunes et leurs familles: Location Windsor, Gonflables.ca, la Ville de Windsor, FCCE et la MRC du Val-Saint-François.

Bon Festival de fin de saison à tous nos joueurs de soccer de Windsor!