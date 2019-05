Déjà la 25e édition du tournoi de golf de l’école secondaire du Tournesol

Windsor - Cette année aura lieu la 25e édition du tournoi de golf de l’école secondaire du Tournesol, au club de golf Royal Estrie d’Asbestos le samedi 1er juin 2019 sous le coup de midi. Profitez d’une agréable ronde de golf entre amis et d’un souper gastronomique préparé par la coopérative de l’école. Pour fêter ce 25e anniversaire du tournoi, nous avons la chance d’accueillir, comme invité durant la soirée, le chansonnier Jean-François Péloquin (Pélo) qui saura nous mettre de l’ambiance. Comme toujours, les fonds recueillis serviront à financer, entre autres, le club des petits déjeuners, à permettre l’achat de matériel, à mettre en place ou à poursuivre diverses activités liées à la persévérance scolaire. Vous permettrez ainsi le développement et le rayonnement de nos jeunes. Pour participer et contribuer, vous pouvez vous inscrire au tournoi qui inclut la ronde de golf avec voiturette, le souper agrémenté des musiciens de l’école, la soirée en compagnie de Pélo et les nombreux prix de présence offerts par nos commanditaires de la région, et ce, pour un montant de 90$/personne. Vous pouvez également vous inscrire simplement pour le souper et la soirée au montant de 35$/personne. Finalement, il vous est possible d’offrir un don en argent à l’évènement ou une commandite sous forme de cadeau qui sera tiré lors de la soirée. Pour vous informer ou vous inscrire, communiquez avec Mathieu Viens au 819 845-2728, poste15754, ou par courriel à: mathieu.viens@csdessommets.qc.ca.