Une belle réussite pour les organisateurs de la Fondation Justin-Lefebvre

Richmond (RC) – Les organisateurs de l’évènement regroupaient Patrick Lefebvre, Marie-Pier Savaria, Benoit Lefebvre auxquels s’ajoutent les membres du CA de la Fondation: Louis-Charles Préfontaine, président; Marie-Ève Cronin, secrétaire; Dre Laurence Guay, trésorière et Dr Yannick Poulin, administrateur.

La Fondation Justin-Lefebvre poursuit ses actions. Depuis 2017, plus de 200000$ ont été amassés incluant 14 évènements. Des dons ont été alloués à des organismes de la région (29000$), 20 jeunes aidés dans le domaine des sports (7 000$), la promotion et l’éducation des dons d’organes (1 500$) et plus de 850$ pour 10 enfants aidés au niveau scolaire. De quoi se souvenir du petit Justin et de poursuivre les efforts.