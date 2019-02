Une implication qui dure depuis plus de 40 ans pour le président honoraire

Windsor (LD) – La direction de la 42e édition du Tournoi de hockey Pee-Wee et Bantam de Windsor a arrêté son dévolu sur M.Jacques Corriveau pour assumer la présidence honoraire de l’évènement. Bien connu de la population, M.Corriveau est très impliqué, plus particulièrement dans le monde sportif.

De fait, son implication dure depuis plus de 40 ans…43 pour être plus précis pour celui qui a célébré son 59e anniversaire de naissance de naissance en janvier 2019.

Ses premières implications ont été à titre de marqueur et chronométreur au sein du l’Association du hockey mineur en 1975, alors qu’il était également gardien de but pour des équipes de l’AHMW. De 1978 à 1998, Jacques Corriveau a aussi agi à titre d’officiel pour la même association.

À travers toutes ces années, il faut aussi souligner que M.Corriveau a participé aux deux premières éditions du tournoi comme gardien de but de l’école, alors dirigée par M.Marcel Lavoie, en 1978 et 1979 quand l’évènement réunissait des joueurs de calibre juvénile et junior.

Au nombre des implications de Jacques Corriveau, il est intéressant de signaler sa participation très active au sein du bureau de direction du Tournoi qui lui rend hommage cette année. Il a été vice-président du Comité organisateur en 1985 et 1986, en plus de diriger les destinées comme président en 1987, 1988, 1995 et 2013.

En plus d’agir comme arbitre pour l’Association de hockey mineur de Windsor, il a également œuvré comme Arbitre en chef régional pour l’Estrie en 1995-96 jusqu’à la saison1999-2000.

De 2000 à aujourd’hui

Dès le tournant du nouveau siècle, en 2000, Jacques Corriveau a joint les rangs de Hockey Estrie où il assumera la vice-présidence à titre de responsable de la règlementation, des tournois, des arbitres et des marqueurs, jusqu’en 2005-2006… avant de revenir donner de son temps et de ses connaissances pour le Hockey mineur de Windsor où il cumulera des fonctions de président entre les saison2006-2007 à 2008-2009, de registraire entre 2009-2010 et 2012-2013, sans oublier qu’il a été le directeur général de l’équipe de hockey Junior AA du Momo Sports Excellence de Windsor de 2007 jusqu’au 2010, année où cette équipe a remporté les honneurs de la Coupe Dodge.

Plus récemment, M.Corriveau a aussi cumulé des fonctions de registraire pour les Tournoi International Bantam de Sherbrooke (2010 à 2016), et de superviseur de la Coupe Dodge masculine et féminine pour Hockey Québec (2010 à 2017).

À compter de 2013, il a joint les rangs du Comité exécutif de la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec et depuis juin 2017, il en est le Directeur des opérations, poste qu’il assume encore avec beaucoup de plaisir et de rigueur.