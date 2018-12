Windsor – L’organisation du Desjardins-Wild tient à féliciter Alexandre Carignan et Tommy Lapierre qui ont été honorés avant le match du 23 novembre dernier contre le Cap-de-la-Madeleine qui se tenait au Centre J.A.-Lemay. Les deux joueurs ont reçu le trophée Dominic-Fontaine pour leur travail et leurs efforts, respectivement, dans les séries éliminatoires et lors du premier mois d’activité de l’équipe. (Photo Crédit: Karine Lamadeleine.)