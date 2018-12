Club de judo Asbestos-Danville au tournoi espoir de judo

Asbestos — En fin de semaine dernière se déroulait le tournoi espoir de judo à Deux-Montagnes. Les 12 athlètes du club de judo Asbestos-Danville qui y participaient ont remporté pas moins de 8 médailles. Olivier Ostiguy a remporté la 3e place chez les u-16. Anaïs Lefebvre, Léa Roy et Noémie Delisle ont obtenu la médaille d’argent. Mélody Grenier chez les u12 et Victor Roy chez les u-18 sont montés sur la plus haute marche du podium. Léanne Dussault a, quant à elle, réussi l’exploit de terminé première en u-14 et première dans la catégorie supérieure des u-16. Voici les résultats complets:

U12

Mélody Grenier 1re

Anaïs Lefebvre 2e

U14

Isaac Roy 7e

Léanne Dussault 1re

U16

Léanne Dussault 1re

Olivier Ostiguy 3e

Thomas Desmarais 9e

Sophie Arnold 7e

Justin Lefebvre NC

Mélodie St-Onge NC

U18

Victor Roy 1er

U21+sénior

Léa Roy 2e

Noémie Delisle 2e