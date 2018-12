La série noire du Desjardins-Wild se poursuit

Windsor – Cumulant sept revers consécutifs, la série noire du Desjardins – Wild de Windsor s’est poursuivie vendredi soir. La formation dirigée par Simon Robidas s’est inclinée au compte de 7-3 face au Bellemare de Louiseville. Pour les vainqueurs, la séquence est beaucoup plus joyeuse avec cinq victoires consécutives, ce qui leur permet de demeurer près du premier rang du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ) occupé par les Loups de La Tuque.

Le match avait bien commencé pour les Windsorois qui menaient 2-0 après 20 minutes de jeu. Le nouveau venu, Jérémy Bouchard (1er), et le vétéran Nolan Poulin (9e) ont profité d’avantages numériques pour procurer cette avance. Malheureusement, comme on l’a souvent vu depuis le début de la saison, les adversaires ont été capables de revenir de l’arrière et de prendre les devants. Michael Fratangelo (1er), Francis Charette (9e), Martin-Olivier Cardinal (1er) et Julien Houle (9e) ont donné la réplique pour les vainqueurs dans cette période.

Alexandre Therrien (2e) a inscrit le dernier but du Desjardins-Wild avec un peu plus de deux minutes à faire en deuxième période. Francis Charette (10e) a fait mal au Wild avec son deuxième but du match inscrit à 17 secondes en début de troisième période. L’entraîneur Simon Robidas a joué le tout pour le tout en retirant le gardien Louis Ménard à la faveur d’un sixième joueur en fin de match. Jonathan Castonguay (4e) et Nelson Vargas Dias (1er) ont envoyé des rondelles dans un filet abandonné pour compléter le pointage.

Les gardiens Kevin Ladouceur et Louis Ménard ont reçu 38 tirs tandis que leurs coéquipiers n’envoyaient que 23 tirs vers le gardien Philippe Gatien. Du côté des pugilistes, Sébastien Roy et Cédric Verreault ont jeté les gants en deuxième période tout comme Mickaël Fillion et Antoine Guimond sur le même arrêt de jeu.

Prochain match et les toutous en renfort!

Au terme des sept revers, la formation windsoroise glisse au huitième rang du classement de la LHSAAAQ avec 4 victoires en 12 matchs pour 10 points. Le prochain match local aura lieu le vendredi 7 décembre, à 20h30 alors que le Formule Fitness de Bécancour sera le visiteur au Centre J.-A.-Lemay.

Les partisans sont invités à apporter des toutous afin de les lancer sur la patinoire au premier but des locaux. Ces toutous seront remis aux pompiers de la Régie intermunipale d’incendie de la région de Windsor qui pourront les donner à des enfants pour des familles moins nanties.