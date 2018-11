Ligue Industriel Alliance : Profusion/Plomberie Auger et Promutuel/Construitech dominent

Windsor (RC) – Le GMCA/Bar Val-Joli a de nouveau essuyé un revers par un seul but, cette fois au compte de 7 à 6 pour le Profusion/Plomberie C. Auger. La deuxième partie de la soirée a été celle du Promutuel/Construitech qui a supplanté le Resto Pub St-Gabs par la marque de 7 à 2.

Dès 18h sur la glace du Centre Lemay, Mick Doyon-Jolin (1but/1aide) a ouvert la marque à 1:08 pour le Bleu du GMCA/Bar Val-Joli avec l’appui du numéro71 (0-2) face au gardien Vincent Houde. Un autre but s’est ajouté à 3:14 provenant de Antoine Nadeau sur une aide de Jolin. Le premier tiers s’est terminé avec le but de Anthony Champagne sur des aides de Ben Bissonnette (2-1) et Samuel Grenache (2-2) pour le Rouge du Profusion/Plomberie C. Auger.

La deuxième période a appartenu au Rouge avec les deux buts de Karl Parent (2-0) et celui de Bissonnette face au gardien Marc Bissonnette. Dès lors, le Profusion/Plomberie C. Auger s’est forgé la victoire en troisième période avec les efforts de Bissonnette et des deux points de Matthieu Corriveau, dont le but gagnant avec un gain de 7 à 6. Malgré la défaite, Jean-François Dutilly (3-0) a compté trois des quatre buts du dernier tiers, incluant celui de Jay Champagne.

Deuxième partie

Le seul but du premier engagement a été celui de Mickaël Morneau pour le Vert du Resto Pub du St-Gabs, inscrit à 8:10, sur des aides de Sébastien Morneau (0-2) et Mike Boersen. Par la suite, Dominique Fredette a marqué sans aide le seul but de la période médiane.

C’est durant le denier tiers que le Promutuel/Construitech a déballé son sac avec six buts presque consécutifs avec ceux de Jason Bachand (2-1), Stéphane Paquin (2-0), Sébastien Letarte (1-1) et Philippe Bergeron (1-1) pour un gain de 7-2. Seul Mick Couture a pu déjouer le gardien Érik Roy tandis que son vis-à-vis a eu plus de travail.