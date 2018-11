Soccer Estrie : Gérard Robinson Personnalité de l’année

Estrie (RC) –Le Gala annuel de Soccer Estrie s’est tenu le dimanche 11 novembre devant près de 400 personnes au Centre Québécor du Séminaire Salésien à Sherbrooke. Parmi les récipiendaires des prix régionaux en soccer, les grands honneurs du gala ont permis à Gérard Robinson d’être Personnalité de l’annéepour son implication auprès des jeunes et du club Nitro de l’Association de soccer de Windsor depuis de nombreuses années à tous les niveaux d’implication.

Pour tous ceux qui connaissent M. Robinson, jeunes et adultes du Nitro ont savouré cette annonce et dès l’évènement du 11 novembre, la nouvelle s’est répandue rapidement, à Windsor et l’ensemble du Val-Saint-François et de l’Estrie. Le président du Nitro, Dany Davey, et toute l’équipe de l’Association du soccer de WIndsor sont heureux. « Félicitations Gérard, et sincèrement merci pour tout! ».

« Gérard, directeur technique du club depuis plus de 10 ans, est la pierre angulaire du Nitro par son implication 365 jours par année et son apport au club et à ses membres, tant sur le plan technique qu'humain. Grâce à ce prix, il est également en lice pour le prix Honneur Régionaldu Gala de la Mi-Temps de Soccer Québec et court la chance d'être en nomination au titre de Bénévoleau Mérite sportif de l'Estrie. Nous lui souhaitons bonne chance! », précise le directeur de Soccer Estrie, André Cabana.