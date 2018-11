Un quatrième revers de suite pour le Desjardins-Wild

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a subi un quatrième revers consécutif alors qu’il s’est fait doubler au compte de 6-3 par les Maroons de Waterloo, le vendredi 16 novembre en soirée. Les 601 spectateurs présents au Centre J.-A.-Lemay ont vu leur équipe être dans le coup seulement dans les vingt premières minutes de jeu alors que la marque était de 2-2.

Les Maroons ont pris deux fois les devants sur les buts de Jonathan Bouchard (7e) et Charles-Antoine Jolin (2e). La réplique est venue d’Antoine Arsenault (2e) et de Philippe Bolduc (8e). Notons que le but de Bouchard a été inscrit à la dixième seconde de jeu dans le match!

Les visiteurs ont inscrit deux buts en deuxième période et deux autres en troisième pour s’assurer la victoire. Alexis Guilbault (4e), Marc-André Levasseur (4e), Jason Crack (4e) et Maxime Roy (1er) ont déjoué le gardien Kevin Ladouceur qui a été remplacé par Simon Landreville après le sixième but. Le premier a reçu 44 des 50 tirs des visiteurs et a été souvent laissé à lui-même. Notons que les Windsorois ont permis 27 buts à leurs adversaires dans les quatre derniers matchs.

Guillaume Archambault a complété le pointage avec son quatrième but de la saison en déjouant le gardien Olivier Gervais avec 80 secondes à faire au match. Gervais a reçu 31 tirs. Par ailleurs, Ghislain Ouellet a jeté les gants à deux reprises contre Samuel Desruisseaux tandis qu’André Thibault a livré bataille contre Jonathan Fortier.

Des dons à la Fondation Justin-Lefebvre

Avant le match, la Fondation Justin-Lefebvre a remis un chèque de 2000$ à la Maison de la famille Les Arbrisseaux qui aide de nombreuses familles dans le Val-Saint-François. Pour en savoir davantage sur cet organisme, consultez son site web (mfarbrisseaux.com) ou son Facebook (https://fr-ca.facebook.com/mfarbrisseaux/.

Enfin, le Desjardins-Wild a fait un don de 500$ à la Fondation Justin-Lefebvre qui s’ajoute à la générosité des amateurs de hockey de la région à l’occasion du match de vendredi. Des dons très généreux ont été effectués dans les tirelires de la fondation avant et pendant le match. De plus, quelques dizaines de partisans ont participé à la séance de photos après le match près du vestiaire de l’équipe. Les photos seront disponibles sur la page Facebook de l’équipe dans les prochains jours.

«Au nom de tous ceux et celles qui travaillent très fort pour le succès de notre projet à la fondation, je tiens à remercier les amateurs de hockey de la région de Windsor qui ont montré, à nouveau, qu’ils ont à cœur le bien de nos enfants», de commenter le président de l’équipe, Benoit Lefebvre, qui est aussi le papa du regretté Justin. Ce dernier doit être fier de voir tout le bonheur offert à d’autres enfants de son petit nuage là-haut.

Prochain match

Le Desjardins-Wild disputera son prochain match local le vendredi 23 novembre, à 20h30, contre le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine au Centre J.-A.-Lemay.