Gains pour le Rouge et le Vert

Windsor (RC) – Le Rouge du Profusion/Plomberie C. Auger a massacré le Blanc du Promutuel/Construitech au compte de 8 à 1 lors du premier match du dimanche 18 novembre. Quant au Vert du Resto Pub St-Gab’s, il a été en mesure d’avoir le meilleur sur le Bleu du GMCA/Bar Val-Joli au compte de 6 à 4.

Dès 18 h 30, le Profusion/Plomberie Auger a torturé le gardien Mathieu Charest du Promutuel/Construction. Dès la première période, Samuel Grenache (1but-1aide) et Gabriel Morneau (2-1) ont soldé la marque sans répliquer pour l’adversaire. Deux autres points se sont ajoutés au second tiers avec les buts de Matthieu Corriveau et de Mathieu Arsenault (1-1). Seul Olivier Nadeau a été en mesure de déjouer sans aide le cerbère Vincent Houde.

La dernière période a de nouveau été celle du Rouge avec quatre buts consécutifs, dont ceux de Karl Parent (3-2) et celui de Morneau pour un gain de 8-1.

Deuxième partie

GMCA/Bar Val-Joli a dominé durant deux périodes. À 2:17, Jean-François Dutilly (2-0) a ouvert la marque avec des aides de Mathieu Viens (1-2) et Luc Rivard (0-3). Par la suite, le Resto Pub du St-Gab’s a égalé le compte avec le but de Mick Couture (2-2) secondé de Max Lemieux (0-2). De retour sur la glace, le Vert a pris l’avantage à 3:11 suite au but de David Massé supporté par Michaël Morneau (1-2) et Couture. Viens a cependant fait bouger les cordages à deux reprises pour ainsi prendre l’avance sur le Bleu.

Au dernier tiers, le Resto Pub du St-Gab’s s’est déployé avec quatre buts marqués par Hugo Fournier (1-1), les deux Morneau (une fois chacun) et Couture. Le seul point de la troisième période a été celui de Dutilly pour le GMCA/Bar Val-Joli. Le Vert a ainsi remporté un gain de 6-4 face au Bleu. Les gardiens étaient Richard Logan et Marc Bissonnette.