Shihan André Gilbert de passage.

Windsor (RC) – C’est avec honneur que les élèves de l’école de karaté France Carrier de Windsor ont reçu la visite de M. Shihan André Gilbert 8e Dan en karaté à l’occasion d’un séminaire. Il est le directeur de l’Est du Canada en Shinkyokushin. Ce maître a fait le tour du monde pour donner différents séminaires.

« Il s’agit donc d’un évènement exceptionnel pour les karatékas! Les petits ceinture blanche, orange et bleu ont été impressionné par le savoir et l’enseignement de ce grand maître. Quant aux adolescents et adultes de ceintures avancées, la sueur était au rendez-vous », a observé M. Carrier.