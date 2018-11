Transaction Windsor-Plessisville : Cabana contre Bérubé et des choix impliqués

Windsor – Les formations du Desjardins-Wild de Windsor et du Métal Pless de Plessisville ont transigé le jeudi 15 novembre. Le défenseur Julien Cabana prend le chemin de Plessisville en retour de l’attaquant Jason Bérubé.

Des choix au repêchage sont impliqués et seront confirmés prochainement entre les deux formations. Julien Cabana est un vétéran défenseur âgé de 31 ans et qui n’a pas froid aux yeux. La saison dernière, avec le Desjardins-Wild, il a amassé sept points en 18 matchs tout en passant 96 minutes au cachot. Quant à Jason Bérubé, il arrive dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec après avoir évolué pour plusieurs équipes à travers le nord-est du continent et même en Europe. L’attaquant de 24 ans a inscrit un but en six matchs avec Plessisville.

Pour le directeur général du Métal Pless, Samuel Fortier (qui est présentement à Bratislava au championnat mondial de hockey balle), c’est avec beaucoup de fierté qu’il a annoncé cette transaction. «C’est un leader qui n’a pas froid aux yeux, qui a de l’expérience et qui, surtout, voulait jouer chez nous. Je suis très heureux d’avoir amené Julien chez nous. Nos partisans vont l’aimer», de commenter celui-ci.

À Windsor, les dirigeants sont heureux de l’arrivée de Jason Bérubé. Cependant, puisque l’alignement du match de vendredi soir était déjà confirmé, il ne sera pas en uniforme cette semaine. «Plessisville était en congé ce weekend et notre alignement est fait. Nous sommes heureux d’avoir pu mettre la main sur ce jeune attaquant en plus des autres conditions de la transaction», d’expliquer le directeur général, Samuel Meunier.

Le président du Desjardins-Wild, Benoit Lefebvre, a tenu à préciser un point. «C’est bien malheureux, mais il ne voulait plus jouer chez nous malgré le bon vouloir de notre organisation. Nous avons attendu la meilleure offre et elle est venue de Plessisville», d’affirmer celui-ci tout en avouant qu’il y a aussi des considérations familiales. Du reste, Cabana était apprécié des amateurs de hockey en Estrie.