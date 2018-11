Coop Métro Plus remet 1000 $ au club de soccer juvénile de Danville-Asbestos

Asbestos (RL) – Au cours des dernières semaines, la compagnie alimentaire Mondelez tenait un concours d’étalage de biscuits Christie parmi plusieurs marchands participants de l’Estrie. Ce concours d’envergure qui comprenait de multiples critères de sélections, dont celui de la qualité de présentation aux clients, fût remporté par la Coop Metro Plus d’Asbestos. M.Jean Boisvert, directeur du marché d’alimentation asbestrien, s’est dit très fier de cette réussite d’équipe qui leur permet ainsi de remettre une bourse de 1000$ au club de soccer le Magnum de Danville-Asbestos.

Cette commandite de Coop Métro provient de l’enveloppe financière qui accompagnait les honneurs du concours et dont le géant alimentaire Modelez offrait à l’équipe de soccer juvénile choisie par le vainqueur. Cet apport financier de la part de Mondelez et de Coop Metro, est assurément bienvenue pour le développement sportif des jeunes et donnera également un bon coup de pouce à l’entraineur Yves Fontaine et son équipe. L’argent servira notamment à l’achat de nouveaux équipements et permettra également de défrayer certains coûts reliés aux déplacements de l’équipe lors de tournois.