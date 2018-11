Une fin de semaine à oublier pour le Desjardins-Wild

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a connu une fin de semaine bien décevante avec deux revers (voir le match de vendredi), incluant la défaite de 8-2 samedi soir face au Formule Fitness à Bécancour. La marque était de 3-1 pour les locaux après 40 minutes avant que ceux-ci enfoncent la pédale à gaz au plancher en enfilant cinq buts en moins de dix minutes au dernier tiers.

Félix Desjardins a parti le bal avec son quatrième filet de la saison et deuxième du match. Félix Périard (1er), William Couture (8e), Charles Poulin (1er) et Cédric Dubé (1er) l’ont imité. Couture a terminé le match avec deux buts et Raphaël Talbot a été l’autre marqueur en première période avec son premier but de la saison.

Philippe Bolduc (7e) et Alexandre Carignan (6e) ont été les seuls à déjouer le gardien Nicolas Lachance qui a fait face à 31 tirs contre 56 pour le duo Kevin Ladouceur et Louis Ménard. Michael Zollo et Dave Leblanc ont jeté les gants à deux reprises dans la rencontre.

Avec les résultats des matchs de la fin de semaine, le Desjardins-Wild demeure à égalité avec les Loups de La Tuque en tête du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec. Les deux équipes ont 10 points, mais La Tuque a deux matchs de plus à jouer. Nicolet a 9 points contre 8 pour les formations de Louiseville et Joliette.

La formation windsoroise profitera d’une fin de semaine de congé avant de recevoir les Maroons de Waterloo le vendredi 16 novembre, à 20 h 30 au Centre J.-A.-Lemay.