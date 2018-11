Le Nordik Blades retrouve le chemin de la victoire

Asbestos - Après avoir subi 3 revers d’affilés, le Nordik Blades a réussi à vaincre le JB de Daveluyville vendredi passé. En effet notre équipe locale s’est rendue à Daveluyville pour y disputer son seul match du week-end.

Dans un match chaudement disputé, le Nordik Blades l’emporte par la marque de 5 à 4 en prolongation face au JB. Les 2 équipes se sont échangé 3 buts chacune en première période. Les marqueurs du Nordik Blades furent Hugo Lafontaine, Richard Chapdelaine-Vigneux et Maxime Charland. Aucun but n’a été compté en 2e période. Les équipes marqueront 1 but chacune en 3e. Tout d’abord, Maxime Neault donnera l’avance aux Nordik Blades4 à 3. Avec 3min56s à jouer, le JB créera l’égalité. Une autre période sera nécessaire pour déterminer le gagnant de cette rencontre. Will Hébert fera taire la foule en marquant au début de la période de prolongation et donnera la victoire aux Nordik Blades par la marque de 5 à 4.

Le Nordik Blades sera sur la route le vendredi 9 novembre alors qu’il rendra visite aux Cougars de Warwick à 20h30. Il sera de retour sur la glace de l’aréna Connie Dion le samedi 10 novembre à 20h pour recevoir le JB de Daveluyville. On a besoin de vous pour encourager notre équipe locale. Venez en grand nombre.