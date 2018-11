Les Sportifs balaient le Wild dans la série aller-retour

Windsor – En date du 2 novembre, le Desjardins-Wild de Windsor a laissé filer une autre avance et, cette fois, n’a pu savourer la victoire. Menant 5-3 après 40 minutes, les protégés de l’entraîneur Simon Robidas ont vu les Sportifs de Joliette créer l’égalité avec deux buts en troisième période.

Jean-Philippe Caron (5e) et David Poulin (3e) ont envoyé le match en prolongation et c’est David Fortier qui a mis fin aux hostilités avec son quatrième but de la saison, inscrit dès la 45e seconde de jeu. Marque finale: 6-5 pour les visiteurs qui balaient la série aller-retour entre les deux formations.

Les deux équipes ont divisé les honneurs de la première période avec des buts de Jordan Éthier (4e) et David Roch (2e) pour les Sportifs, ainsi que Philippe Bolduc (5e) et Alexandre Therrien (1er) pour la formation locale.

Les 591 spectateurs présents au match du 2 novembre vendredi ont pu se réjouir en deuxième période quand Nolan Poulin (5e), Anthoni Nadeau (4e) et Philippe Bolduc (6e) ont déjoué Frédéric Piché. Nicolas Labrecque-Marcoux (5e) a répliqué pour les Sportifs.

Soulignons que l’entraîneur André Lachance a remplacé son gardien Frédéric Piché par Nick Majeau en troisième période. Il n’a reçu que six lancers pendant que les Sportifs bombardaient Louis Ménard de 23 tirs sur un total de 55. Les Windsorois ont dirigé 33 lancers vers les gardiens adverses.

Bécancour

Le revers de vendredi, combiné au gain des Loups de La Tuque contre Nicolet, fait en sorte que le Desjardins-Wild recule au deuxième rang du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec avec 10 points. Joliette suit avec 8 points et trois équipes ont 7 points.

Le samedi suivant, le Desjardins-Wild rendait visite au Formule Fitness à Bécancour, à 19h30. Il reviendra au Centre Lemay le 16 novembre pour la visite des Maroons de Waterloo (voir résultat du 3 décembre dans cette même édition.