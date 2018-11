Industriel Alliance : Promutuel/Construitech et Profusion/Plomberie Auger remportent leurs matchs

Windsor (RC) – Lors de la première partie qui se tenait au Centre Lemay le 4 novembre, le Blanc du Promutuel/Construitech a vaincu le Vert du Resto Pub St-Gabs par la marque de 4 à 3. C’est aussi par une marge d’un point que le Rouge du Profusion/Plomberie C. Auger a remporté une victoire de 7-6 contre le GMCA/Bar-Joli.

Promutuel/Construitech a été le seul à s’inscrire durant le premier tiers suite au but de Charles Thibodeau (1but/1passe) sur des aides de Jason Bachand (1-1) et Philippe Bergeron. Face au gardien Richard Logan, le Blanc a additionné deux autres points, ceux de Olivier Nadeau et de Bachand auxquels s’ajoutaient les aides de Dominic Fredette (0-2) et de Sébastien Letarte. Suite à ces deux buts, le Resto Pub du St-Gabs a bougé à 10:29 avec l’apport de Sébastien Dubois et des passes de David Massé et Mick Couture qui se sont dirigés vers le filet d’Éric Roy.

À la troisième période, Steve Gagnon allait offrir la victoire du Blanc avec les aides de Fredette et Mario Cloutier à 3:01. Avec les passes de Mike Boersen (deux fois), Max Lemieux et Sébastien Dubois sont intervenus à 7:23 et 7:37, sauf que l’adversaire avait déjà le point vainqueur pour une marque de 4-3.

Deuxième tiers

Pour le match suivant, GMCA/Bar Val-Joli a ouvert la marque à 2:14 sur le but de Dylan Girard (1-1) et la passe de Benoit Corriveau (2-1), suivi de Jay Champagne (2-0) sans aide. Le Profusion/Plomberie C. Auger a suivi avec deux buts de Karl Parent (3-0) supportés par Guillaume Grenache, Mathieu Arsenault (1-2), Vincent Laprade et Anthony Champagne (1-1).

Le Rouge a poursuivi en deuxième avec le but de Gabriel Morneau (1-1) assisté de Matthieu Corriveau (1-1) et Mickaël Morneau (0-2). C’est ajouté aussi Anthony Champagne sans aide à 8:58. Environ une minute auparavant, Jay Champagne marquait à 7:35 sur une aide de Anthony Raymond (0-2), sauf que cet écart allait faire la différence.

Parent (1:26), Arsenault (8:43) et Corriveau (9:31) ont assuré une victoire de 7-6 au Profusion/Plomberie C.Auger. Du côté du GMCA/Bar Val-Joli, Antoine Nadeau (6:30), Corriveau (11:20) et Christian Duquette (12:00) ont terminé la soirée. Pour le Bleu, le gardien Yannick Grenier remplaçait Marc Bissonnette, et Vincent Houde pour le Blanc.