Industriel Alliance : une victoire pour le Bleu de GMCA/Bar Val-Joli

Windsor (RC) –Après une disette au fil des dernières semaines, le GMCA/Bar Val-joli a signé un gain de 6-4 contre le Resto Pub St-Gab’s lors du premier match qui se tenait en début de soirée le dimanche 28 octobre. Cependant, la deuxième partie au programme entre Profusion/Plomberie C. Auger et le Promutuel/Construitech a été marquée par une conduite antisportive. Les arbitres et les responsables de la ligue récréative ont sérieusement mis fin à cette deuxième partie et verront à ce que cet épisode ne se produise pas de nouveau.

Du reste, le Bleu du GMCA/Bar Val-Joli a pu permettre d’inscrire une victoire de 6 buts étalés deux fois à chaque période. Le premier vingt a été amorcé par Jean-François Dutilly (3-0) avec deux buts consécutifs, dont c’est ajouté une passe de Jay Champagne (1-2). En milieu de partie, Steve Nadeau et Dutilly ont égalé la marque sur des aides de Anthony Raymond (0-2) et Christian Duquette. Au troisième tiers, Champagne et Nadeau.

Quant au Vert du Resto Pub St-Gab’s, les quatre buts inscrits uniquement durant la deuxième période venait de Max Lemieux (2-1), de Max Drapeau, et de Vincent Clément. Mick Couture, Mike Boersen et Sébastien Morneau ont été les passeurs. Les gardiens étaient Jean-Christophe Turgeon (Bleu) et Richard Logan (Vert).