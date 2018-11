Le Desjardins-Wild signe le défenseur Sylvain Messier

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor veut solidifier sa défensive et annonce la conclusion d’une entente avec le vétéran défenseur Sylvain Messier. Originaire de Saint-Hyacinthe et âgé de 32 ans, il n’est pas un inconnu des amateurs de hockey. Il a porté les uniformes des formations de Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières et Jonquière dans la LNAH ainsi que des Maroons de Waterloo à l’époque de la Ligue de hockey senior des Cantons-de-l’Est.

Pour le directeur général, Samuel Meunier, c’est une acquisition importante pour plusieurs raisons. «C’est un défenseur à caractère défensif qui va cadrer à merveille avec la philosophie de notre équipe, d’expliquer l’homme de hockey sur celui qui effectue un retour à la compétition. Il connaît déjà quelques joueurs chez nous. Il sera un défenseur fort utile pour notre équipe.»

Quand on regarde ses statistiques, Sylvain Messier n’était pas le genre de défenseur à remplir la feuille de pointage. Cependant, les joueurs et entraîneurs qui le connaissent savent que c’est un joueur des plus responsables.

Il sera en uniforme dès vendredi soir à 20h30 alors que le Métal Perreault de Donnacona sera le visiteur au Centre J.-A.-Lemay. Mentionnons aussi que Martin Trempe, Sébastien Roy et André Thibault devraient être en uniforme pour ce match.