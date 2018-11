Début des activités des Patins d’argent

Windsor - La saison est bel et bien commencée pour le club de patinage artistique Les Patins d’Argent de Windsor. En effet, 10 patineurs et patineuses ont pris part à la compétition Invitation Jocelyn-Proulx du 12 au 14 octobre dernier à Magog. Sur la première photo, on reconnait Tatiana Gamache, Élyse Robidas, Stéphanie Latulippe, Juliette Dagenais, Jeanne Vallée, Delphine Nault et Marianne Roy. Nous retrouvons également sur la 2e photo Benjamin Roy, Zachary Saint-Pierre et Ozyane Groulx-Boutin. Bravo à tous! Un merci également aux entraineurs qui ont accompagné ces jeunes afin qu’ils puissent se dépasser et vivre un beau moment sur la glace.