Des gains pour Promutuel/Construitech et Profusion/Plomberie C.Auger

Windsor (RC) – En marche depuis la fin de septembre, les quatre équipes de la Ligue de hockey Industrielle Alliance étaient à l’aréna de Windsor le dimanche 21 octobre, en début de soirée. C’est le Blanc du Promutuel/Construitech et le Rouge de Profusion/Plomberie qui ont respectivement gagné avec des scores de 8-4 et de 5-2 contre le Bleu de GMCA/Bar-Joli et le Vert du Resto-Pub St-Gab’s.

Dès le départ, le Promutuel/Construitech a dominé jusqu’à la dernière période. Quant au GMCA/Bar Val-Joli, la soirée a été longue pour le cerbère Marc Bissonnette. Mick Doyon-Jolin (1but-1aide) et Joël Robidas (1-1) ont finalisé la première période pour ensuite ajouter celle de J.F. Dutilly (1-1) en deuxième suivi du dernier par Steve Nadeau (1-1).

Pour Promutuel/Construitech, Sam Corriveau (3-1), Richard Camiré (2-1) ont amorcé le premier vingt suivis de Maxime Charland (2-2) qui assurait la victoire avec l’aide de Jason Bachand (0-4). À mi-chemin, Francis Côté et Corriveau ajoutaient deux autres points. La dernière portion était celle de Charland, Camiré et Corriveau pour une marque de 8 à 4. Le gardien Yannick Grenier a pour l’occasion remplacé Éric Roy.

Deuxième partie

Tout comme Promutuel/Construitech, Profusion/Plomberie Auger a pris l’avance sur le but de Tyler Jones avec une aide de Mathieu Arsenault (0-2), suivi d’un autre but, celui de Karl Parent. Un seul point a fait briller tableau indicateur, celui de Vincent Clément sur une passe de Max Drapeau (0-2) au terme du premier tiers. Hugo Fournier a ajouté un gain en deuxième période, mais le St-Gab’s s’est éteint à 2:29.

Alors que la soirée était plus facile pour le gardien Vincent Houde, sont vis-à-vis, Richard Logan, a été un plus occupé. Guillaume Grenache (1-1) et le passeur Shawn Boersen (0-2) ainsi que Matthieu Corriveau sans aide se sont occupés de la deuxième étape. Finalement en troisième, Profusion/Plomberie C.Auger a gagné son match suite au but de Ben Bissonnette.

Classement

Trois des quatre équipes se talonnent. Il s’agit du Rouge (42 pts), du Vert (40) et du Blanc (40). Le Bleu tire sérieusement vers le bas avec 18 pts.