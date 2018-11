Le Desjardins-Wild est au premier rang du classement

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor connaît le meilleur début de saison de son histoire, mais il doit dire merci à Guillaume Archambault et Mathieu Boutin dans ce gain de 7-6 contre les Maroons de Waterloo, le vendredi 19 octobre en soirée.

Archambault (3e), Boutin (3e) et Nolan Poulin (3e) avaient procuré une avance de 6-3 aux Windsorois en troisième période. Les 839 spectateurs présents au match étaient bien heureux de la tournure des évènements. Cependant, les Waterlois étaient loin d’avoir baissé les bras. Jason Crack (1er et 2e) et Alexis Guilbault (2e) ont répliqué et le match s’est prolongé jusqu’aux tirs de barrage.

Le gardien des Maroons, Guillaume Nadeau, a cédé devant Guillaume Archambault et Mathieu Boutin lors du deuxième et du troisième tour. Louis Ménard, de son côté, a bloqué les tirs de Charles Power et Alexis Guilbault. Philippe Bolduc (3e et 4e) ainsi que Nolan Poulin ont inscrit les autres filets des vainqueurs tandis qu’Alexis Guilbault, Samuel Cloutier (1er) et Yann Joseph (1er) marquaient les buts des Maroons qui n’ont aucune victoire depuis le début de la saison. De plus, ils sont allés de déclarations assez directes plus tôt cette semaine sur leur page Facebook sur les objectifs du weekend.

Louis Ménard a fait face à un barrage de 55 lancers contre 48 pour Guillaume Nadeau. Ménard a reçu 29 tirs dans la seule troisième période!

Le Desjardins-Wild occupe le premier rang du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec avec sept points sur une possibilité de huit. Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine a le même nombre de points, mais en cinq matchs.

L’entraîneur Simon Robidas était heureux du dénouement final, mais il s‘est assis encore avec les joueurs «Ils n’ont pas respecté le plan de match et ont arrêté de travailler. Ça fait partie du processus d’apprentissage de continuer de travailler même avec une avance de trois buts», de commenter le pilote.

Après Waterloo, Donnacona

Le Desjardins – Wild disputera son prochain match le vendredi 26 octobre à 20 h 30 alors que le Métal Perreault de Donnacona sera les visiteurs. D’ailleurs, le président de l’équipe, Benoit Lefebvre, avait un message à livrer aux amateurs : «Tout le monde travaille fort pour offrir un produit de qualité à Windsor et je remercie les 839 personnes qui ont assisté au match de vendredi».