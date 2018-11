André Rousseau salut les efforts du Desjardins-Wild

Windsor (RC) –À l’occasion du 5 à 7 qui se tenait le 27 septembre au Resto Pub du St-Gab’s afin d’annoncer la nouvelle saison du Desjardins-Wild, André Rousseau était présent au point de presse durant lequel était présente sa compagne et mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

« J’ai eu l’occasion d’être sur place pour la présentation du Wild et des efforts de la direction pour améliorer les forces de l’équipe. Avec les 10 équipes de la Ligue de hockey senior AAA du Québec, c’est un bon calibre de jeu et ça permet surtout d’avoir une équipe de hockey à Windsor. C’est un acquis appréciable, surtout que des amateurs viennent de la région de l’Estrie », considère André Rousseau.

Quant aux batailles durant les parties, c’est l’occasion des hommes forts de se mesurer entres-eux devant les amateurs de bagarres. « Cependant, la mission est avant tout de protéger l’ensemble des joueurs et d‘éviter des blessures inutiles pour que le jeu soit vraiment axé sur le hockey », d’ajouter celui qui poursuit un travail impeccable et soutenu via ses Coulisses du sportet ses Toasts et café.

Un autre Windsorois reconnu pour son implication dans le domaine du hockey et aussi ex-journaliste de L’Étincelle, Luc Desrosiers, a été recruté par le Desjardins-Wild à titre de nouveau gouverneur de l’organisation. Pour sa part, le relationniste Robert Legault poursuit son implication pour la saison 2018-2019.