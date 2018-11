Ligue Industrielle Alliance : le Blanc à sec et le Bleu dominant

Windsor (RC) – La première partie de la soirée du dimanche 23 septembre a été pour le moins désertique pour le Blanc du Promutuel/Construitech qui, avec quatre absents, n’a pas été en mesure de pouvoir déjouer le gardien du Resto Pub du St-Gab’s.

Dès lors, le Vert a enregistré ses trois buts du match durant le premier tiers. À 2:51, Sébastien Dubois (2-0) a ouvert la marque face au cerbère Éric Roy. Sébastien Morneau a suivi avec les passes de Max Drapeau et Mick Couture et à 10:56, Dubois mettait un terme à la rencontre, également sans aides.

Pour la joute suivante, c’est le Profusion/Plomberie C. Auger qui a ouvert la marque avec le but de Mathieu Arsenault (1-1) sur des passes de Matthieu Corriveau et Martin Dion. Le GMCA/Bar Val-Joli a suivi avec le premier but de Jean-François Dutilly (4-1) sur des aides de Jay Champagne et Luc Rivard. La première période s’est terminée avec le Rouge de Profusion/Plombier Auger avec le but de Karl Parent face à Marc Bisonnette.

Dès la seconde période, le Bleu de GMCA/Bar Val-Joli a dominé, particulièrement avec les 4 buts et une assistance de Dutilly. Shawn Boersen a aussi bien fait avec 2 buts et 2 aides devant le gardien Vincent Houde, auquel s’ajoute celui de Steve Nadeau. Luc Rivard (0-2) et Christian Duquette (0-1) étaient aussi au poste. Quant au Rouge, Guillaume Grenache a été le seul au dernier engagement sur un aide de Philippe Dubois.