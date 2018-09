Le record mondial au Highline d’Asbestos a été réalisé

Asbestos (GCA) – En dépit qu’il fût impossible de présenter l’exploit en question devant le public samedi dernier en raison des intempéries de la veille qui ont eu raison de la sangle sur laquelle les athlètes devaient marcher. C’est plutôt durant la semaine dernière, que 6 adeptes d’ici, et de la Colombie-Britannique, ainsi que de la Suisse et de l’Allemagne, qui pratique régulièrement la discipline de la Slakline, ont pu enregistrer le nouveau record en question.

Dans les faits, c’est un jeune homme de Coaticook, Anthony Hotte qui pratique activement cette discipline depuis deux ans environ, qui a réalisé le meilleur temps sans chute ni pause, avec un temps record de 1 heure et 10 minutes dans les airs, sur une distance de 1,9km. Par la suite au tableau, on retrouve Samuel Volery avec 1h34, Anthony Boulay avec un chrono de 1h50, Guillaume Fontaine également de Coaticook, avec un temps de 1h40, MmeMia Noblet en 2h5, et Friedi Kühne en 1h et 25.

Cette discipline de haute voltige, qui a vu le jour il y a une quarantaine d’années chez nos voisins du sud les États-Unis, compte présentement une centaine d’athlètes réguliers au Québec, qui sont pour la plupart, des membres de Slakline Montréal. Le porte-parole de cette organisation à qui nous avons parlé, M.Dany Bouchard, nous mentionnait que ce sport qui est arrivé au Québec il y a une quinzaine d’années, est actuellement en pleine croissance et développement.

Du côté de la Ville d’Asbestos, on voudrait aller encore plus loin à ce niveau. Ainsi par la voie de son maire Hugues Grimard, qui a pris la parole samedi matin devant une population complètement ravie de la tenue d’un tel événement sur le site de la mine Jeffrey. On souhaite que l’événement devienne un incontournable annuel, et de pouvoir parvenir à exploiter et établir un Centre national de Slakline (qui n’existe d’ailleurs pas à l’échelle canadienne), sur le site même de la mine Jeffrey, afin de lui donner un nouveau souffle de nature récréotouristique cette fois.