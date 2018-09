Les quatre équipes de l’Industrielle Alliance déjà prêtes

Windsor (RC) – La nouvelle saison 2018-2019 de la Ligue de hockey Industrielle Alliance a débuté le dimanche 9 septembre au Centre J.A.-Lemay. Le Blanc du Promutuel-Construitech et le Rouge du Profusion/Plomberie C.Auger sont de retour. Pour le Bleu, le Bar Val-Joli s’est greffé au GMCA tandis que le Vert est maintenant greffé Resto Pub St-Gabs.

En début de soirée, c’est Sébastien Letarte qui a ouvert la marque à 2:44 flanqué au départ d’Olivier Nadeau (1but-1aide) et Dominic Fredette (1-2) pour les deux passes. Le Promutuel/Construitech a ajouté un autre point, celui de Charles Thibodeau avec les passes de Jason Bachand (2-2) et Steve Gagnon (2-1). À 11:37, le GMCA/Bar Val-Joli a aussi ouvert la marque avec le but de Joël Robidas (4-0) à l’aide d’Alex Massé face au cerbère Alain Parenteau, mais Bachand a déjoué le gardien Marc Bissonnette. Une minute après, Robidas achevait la première période face au Blanc.

Dès le second tiers, Anthony Raymond et Jason Champagne (0-2) ont donné la rondelle à Jean-François Dutilly au profit du Bleu, mais Gagnon et Sam Corriveau sur une passe de Bachand ont pris l’avance de deux buts pour Promutuel/Construitech. Cependant, en troisième période, Christian Duquette (1-1), Robidas deux fois et Champagne ont été près d’égaliser la marque pour GMCA/Bar Val-Joli. Avec trois buts en banque, Nadeau, Gagnon et Bachand ont déjoué Marc Bissonnette pour un gain de 8 à 7 pour le Promutuel/Construitech. Bachand et Robidas ont chacun performé avec 4 buts.

Deuxième partie

Avec un premier but à 1:30 pour le Resto Pub St-Gab’s, Max Drapeau (1-2), Stefan Paquin (1-1), Hugo Fournier (1-1), Sébastien Morneau (2-1) et Mick Couture ont occupé le gardien Vincent Houde durant les deux premières périodes. Du côté de Profusion/Plomberie C. Auger, seulement Pierre Dumas (2-0) sur une aide de Ben Bissonnette et Mathieu Arsenault supporté de Karl Parent ont chacun été en mesure de s’inscrire durant ces deux périodes. Toutefois, Guillaume Grenache (2-0) et Dumas ont persisté avec les deux passes de Matthieu Corriveau.

À l’étape du dernier tiers, Vincent Clément et Morneau ont assuré la victoire du Resto Pub St-Gab’s au compte de 7 à 5. C’est Richard Logan qui était devant le filet des gagnants.