D’autres confirmations chez le Desjardins-Wild

Windsor – Le camp d’entraînement du Desjardins-Wild de Windsor s’est amorcé le vendredi 7 septembre, à 20h30, au Centre J.-A.-Lemay et le personnel hockey continu de confirmer la venue de joueurs en vue de la prochaine saison.

Le directeur général, Samuel Meunier, a confirmé que cinq joueurs se sont entendus en vue de la saison qui s’amorcera le vendredi 5 octobre prochain. Voici ces cinq joueurs avec quelques mots sur chacun d’entre eux auxquels s’ajoutent ceux du directeur:

• Philippe Bolduc: acquis dans une transaction avec les Maroons de Waterloo, l’ancien du défunt Saint-François de Sherbrooke est une belle acquisition pour les Windsorois. «C’est le genre d’attaquant que toutes les équipes veulent avoir. Il excelle dans les deux sens de la patinoire», selon Samuel Meunier. Bolduc a connu une deuxième saison de 31 points de suite. Il est âgé de 31 ans.

• Louis Ménard: les partisans du défunt Saint-François de Sherbrooke et du Wild de la LNAH ont connu cet excellent gardien qui a aidé ses équipes à atteindre la finale lors de trois saisons consécutives en 2010, 2011 et 2012. «Louis apporte un gros bagage d’expérience avec lui. Lors de la coupe Vertdure de 2011 à Sherbrooke, il a contribué grandement à cette conquête. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous», de commenter, M.Meunier. Il a évolué à Saint-Cyrille et au Cap-de-la-Madeleine la saison dernière.

• Tommy Lapierre: ce joueur natif de la Côte-Nord en mettra plein la vue. «Il est capable de remplir le filet et il n’a pas froid aux yeux. Les partisans vont l’aimer», observe Samuel Meunier. Il a amassé 113 points en 2015-2016 à Sainte-Agathe au junior AAA tout en passant 113 minutes au cachot. Du caractère et il n’a que 21 ans!

• Francis Robichaud: ce défenseur a disputé sa première saison dans la LHSAAAQ à Waterloo la saison dernière. «Un défenseur fiable qui nous rendra de fiers services, j’en suis certain», d’expliquer le directeur général. Âgé de 22 ans, il a amassé 12 points en 20 matchs.

• Jeremy Brown: les amateurs de hockey qui suivaient les Cougars du Collège Champlain et les Inouk de Granby se rappellent de cet attaquant âgé de 23 ans. Il a connu des saisons de 61 et 59 points lors de ses deux dernières saisons chez les juniors. «Il a joué huit matchs avec nous il y a deux ans et il avait quand même obtenu sept points. Il sera une menace pour les gardiens adverses», de conclure Samuel Meunier.

D’autres annonces auront lieu en route vers le début d’une autre saison du Desjardins-Wild à Windsor.