Inauguration d’une nouvelle section du sentier de marche de St-Camille

St-Camille (GCA) – La Coopérative d’habitation de St-Camille, la Corvée, a réalisé différents projets artistiques avec certains de ses membres durant la dernière saison estivale. Depuis peu, les œuvres en question font maintenant partie intégrale d’une section du sentier familial de cette municipalité.

Inspirées par plusieurs sentiers similaires qu’elles ont visités au fil du temps, les instigatrices du projet, Mesdames Lorraine Arseneault et Monique Royer, ont imaginé un décor ou les marcheurs sont invités à s’arrêter pour lire les réflexions qui y sont affichées.

C’est grâce aux Fonds de soutien aux événements coopératifs que le projet a pu être réalisé en juin dernier. L’entrée du sentier est située face à l’école primaire du village sur la rue Miquelon, et elle mène rapidement à un petit pont couvert. Ce pont est une reproduction de celui du rang13, qui a brûlé en 1996.

Ce sentier découle de la politique familiale dont s’est dotée la municipalité du Canton de St-Camille. De plus, avec le renouvellement récent du plan d’action Municipalité Amie des Ainés (MADA), il est fortement question de procéder au rehaussement de l’aménagement du sentier familial et des espaces publics de la localité, dans le but d’offrir de meilleures structures et des activités qui favoriseront le vieillissement actif.