Un coup de neuf dans les vestiaires du Centre J-A Lemay

Windsor – Les gens liés au hockey mineur, au patinage artistique, aux ligues amicales et au Wild de Windsor constateront des changements dans le Centre sportif J-A. Lemay. La Ville de Windsor a décidé de mettre à niveau les vestiaires et les corridors menant aux vestiaires.

« Dans les chambres, les bancs ont été sablés et ils seront maintenant accompagnés de nouveaux supports ne touchant plus au sol, ce qui facilitera l’entretien. Afin de remplacer les cubes de bois pour mettre les bâtons des joueurs, la Ville a accroché des supports à bâtons conçus à cet effet. Enfin, la Ville a profité de ces rénovations pour changer les cloisons des toilettes des vestiaires », mentionne David Lacoste, directeur des loisirs, de la culture, du développement communautaire et des communications.

Autant dans les vestiaires que dans les corridors, fini les carreaux de planchers de différentes couleurs, le Service des loisirs a fait installer des nouveaux tapis résistant aux lames de patins. De nouvelles couleurs plus claires sur les murs viennent compléter les changements.

« En tout, c’est environ 60 000 $ qui ont été investis dans ce projet de mise à niveau. Les employés mettent maintenant la touche finale sur les derniers préparatifs afin que tout soit prêt pour que les activités hivernales reprennent à partir du 4 septembre », ajoute M. Lacoste.