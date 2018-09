Wild de Windsor : Ladouceur, Sbrocca et trois autres de retour

Windsor (RC) – Le Desjardins-Wild de Windsor a annoncé des ententes avec cinq autres joueurs le 23 août. Il s’agit du gardien Kevin Ladouceur, l’homme fort Sandro Sbrocca, les défenseurs Mickaël Fillion et Anthony Champagne ainsi que l’attaquant Alexandre Therrien qui ont confirmé leurs retours en vue de la prochaine saison.

Le directeur général de l’équipe, Samuel Meunier, n’a pas terminé son travail en vue de la prochaine saison, mais il était heureux d’annoncer cette vague de signatures. «Ce sont des piliers importants de notre équipe qui reviennent. Ils sont heureux de revenir chez nous et sont motivés, tout comme nous, à connaître une meilleure saison que la précédente. D’autres annonces sont à prévoir au cours des prochains jours, selon M.Meunier.

Robert Legault de nouveau au poste

Voici quelques aspects de ses cinq joueurs de retour pour l’année2018-2019 provenant du relationniste du Wild, Robert Legault, qui offre de nouveau une couverture élargie auprès des médias et des amateurs:

• Kevin Ladouceur (29 ans, 4e saison): Ses statistiques de la saison dernière ne reflètent pas le travail qu’il peut effectuer devant le filet du Desjardins-Wild. 7 victoires en 21 parties jouées en saison régulière la saison dernière, un pourcentage d’efficacité de 0,880 et une moyenne de buts alloués de 5,42. Il a reçu pas moins de 841 tirs plus 264 durant les séries éliminatoires.

• Sandro Sbrocca (38 ans, 2e saison): Le vétéran homme fort qu’on a bien connu, entre autres, dans la Ligue nord-américaine de hockey, a été ralenti par des blessures la saison dernière ainsi qu’une suspension qui lui a fait manquer plusieurs matchs. Il a amassé 31 minutes de pénalité en 5 matchs de saison régulière.

• Mickaël Fillion (24 ans, 2e saison): Ce défenseur acquis des Maroons de Waterloo au cours de la dernière saison a amassé 7 points en 19 matchs, dont 3 buts.

• Anthony Champagne (24 ans, 4e saison): Ce jeune vétéran à la ligne bleue a amassé 6 points en 2017-2018 en 21 matchs et n’a passé que 6 minutes au cachot.

• Alexandre Therrien (25 ans – 4e saison): Il a amassé 5 points en 12 matchs la saison dernière. Mentionnons qu’il a connu une saison de 16 points en 2016-2017.

En terminant, le Desjardins-Wild invite les commerces et entreprises de la grande région à encourager la seule équipe senior AAA de la région estrienne en devenant des partenaires de l’équipe. “Non seulement vous allez appuyer notre organisation dans le but d’offrir le meilleur niveau de jeu possible, mais vous serez vu dans un des arénas les plus visités de la région, le Centre J.A.-Lemay de Windsor”, de mentionner le président de l’équipe, Benoit Lefebvre.