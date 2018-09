Signatures et transaction chez le Wild de Windsor

Windsor – Trois nouvelles ententes et une transaction pour le Desjardins-Wild de Windsor ont été amorcées en date du samedi 18 août. Ainsi, le directeur général de l’équipe, Samuel Meunier, ne chôme pas et annonce le retour des attaquants Alexandre Carignan, Carl Lefebvre et Guillaume Archambault en vue de la prochaine saison.

Originaire de Sherbrooke, Carignan est un vétéran de 34 ans qui a amassé 11 buts et 11 passes en 22 matchs la saison dernière. En séries éliminatoires, il a obtenu 11 points en 7 parties, dont 9 buts. Carl Lefebvre est un autre vétéran de l’équipe qui ne recule devant personne. Le Sherbrookois âgé de 29 ans a obtenu 8 points en 16 matchs la saison dernière et a passé 53 minutes au cachot. Enfin, à sa première saison dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec, Guillaume Archambault a bien fait avec 17 points en autant de matchs et 7 points dans les séries. Il avait débuté la saison2017-2018 à Bécancour.

«Nous sommes très heureux de voir ces trois joueurs revenir avec nous cette saison, de commenter Samuel Meunier. Ce sont des gars qui sont fiables dans les deux sens de la patinoire et il était important de réunir cette unité en vue de la prochaine saison.

La transaction

Le Desjardins-Wild a acquis l’ailier gauche format géant de 21 ans, Justin Doucet, du Bellemare de Louiseville en retour d’un choix de huitième ronde au prochain repêchage ainsi que des considérations futures. Le géant de 6 pieds et 6 pouces, qui fait osciller la balance à 240 livres, a évolué avec les formations de Drummondville, Baie-Comeau et Victoriaville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

« J’ai suivi le parcours de Justin Doucet depuis ses débuts à Drummondville, d’expliquer le directeur général. C’est un joueur de caractère qui distribue des mises en échec percutantes. Nous prenons la chance en faisant son acquisition, car il regarde encore ses options en vue de la prochaine saison. S’il décide de se joindre à nous, il deviendra un favori de la foule, j’en suis certain. »

D’autres ententes seront annoncées sous peu ainsi que les nouvelles pour la vente des billets de saison. En terminant, le Wild invite les commerçants et entreprises de la grande région à encourager la seule équipe senior AAA de la région de l’Estrie, incluant les MRC des Sources et du Val-Saint-François, en devenant des partenaires de l’équipe.