Près d’une trentaine d’équipes au tournoi du Festival

Asbestos(RL) Le traditionnel tournoi de balle lente du festival des gourmands d’Asbestos se tiendra au cours de la prochaine fin de semaine, soit du 17 au 19 août. En tout, ce seront 28 équipes mixtes provenant non seulement de la région immédiate, mais aussi de l’extérieur qui se disputeront les grands honneurs de l’évènement réparti en deux catégories bien distinctes soient, récréative (F) et compétition (E).

¨Nous sommes fiers de voir que depuis le retour du tournoi de balle dans le cadre du festival, il y a de cela maintenant cinq ans, celui-ci semble gagner en popularité à chaque année. En effet, avec l’édition 2018, nous atteignons un sommet au niveau des participants avec des équipes provenant d’un rayon qui s’étend de Terrebonne à Coaticook en passant par Trois-Rivières et St-Georges de Windsor. Il est plaisant de constater que des formations comme -Les Chums- font de ce rendez-vous annuel, un incontournable de leur tournée caritative estivale. ¨ De confier l’organisateur René Lachance. ¨Afin d’être à l’écoute de la population et surtout dans le but d’accentuer la sécurité des festivaliers qui gravitent sur les sites autour des deux terrains en utilisations, quelques modifications ont été apportées pour cette édition. Pour commencer chacune des surfaces de jeu se verra attribuée un calibre en particulier, ainsi la classe récréative se déroulera au parc Dollard de la rue Laurier alors que les autres joutes se feront en exclusivités sur le terrain Lou-Richard, situé quant-à-lui, aux abords du centre commercial d’Asbestos. Nous croyons que ce changement jumelé à un choix de balles mieux adaptées aux dimensions des terrains respectifs, favoriseront le plaisir pour tous ¨ de poursuivre monsieur Lachance.

Les premières parties sont prévues vendredi soir à compter de 19h au parc Dollard pour se poursuivre jusqu’au dimanche avec la présentation des finales. Celles-ci se tiendront respectivement à 17h pour la classe récréative et 18h pour la formule compétition. À noter qu’au cours de la soirée du vendredi une pause dans les rencontres sera observée afin de faire place au toujours très attendu spectacle pyrotechnique du festival qui devrait avoir lieu aux alentours de 21h30.

La population est donc invitée à venir assister aux joutes ainsi qu’aux différentes activités qui se tiendront tout au long du festival des gourmands, qui en sera pour sa part à une 40e édition cette année.