Breault, Perron et Roy à la Founders Cup

Windsor (RC) – Le championnat canadien junior B de crosse et son emblème, la Founders Cup a démarré le 14 août regroupant les meilleures équipes junior B au Canada. Les Kodiaks de Northshore ayant remporté la série contre les Aigles extrêmes se sont mérité le droit de représenter le Québec à ce tournoi.

Dans le but d’être compétitifs, les Kodiaks ont sélectionné le meilleur compteur des Aigles extrêmes, Alexandre Breault. Pour sa part, Édouard Perron complètera la brigade des gardiens de but. De plus, Jordan Roy viendra s’ajouter à l’équipe comme joueur de transition.

C’est une chance unique pour ces trois joueurs de participer à cette compétition contre les meilleurs joueurs juniors. Tous les amateurs de crosse, notamment ceux de la région de l’Estrie incluant Windsor souhaitent bonne chance aux Kodiaks ainsi qu’au succès du tournoi.