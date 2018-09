Windsor –Il y a une semaine aujourd’hui (6 août), Maryline Isabelle franchissait la ligne d’arrivée du Ironman Canada à Whistler.

Merci à vous chers clients et amis pour vos encouragements qui m’ont aidée à passer au travers des 16 h 14 minutes de course! 3.8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course c’est long! Votre support et à vos dons pour Opérations Enfants Soleil m’ont poussé à ne pas abandonner.

2423 fois merci aux noms des enfants malades.