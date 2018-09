Jeux du Québec 2018 : La région bien représentée en baseball

Saint-Claude (RC) –Marc-Antoine Guillemette et Hugo Benoit, deux jeunes baseballeurs du Val-Saint-François, ont représenté leur région lors de la 53eFinale des Jeux du Québec qui s’est tenue à Thetford Mines du 27 juillet au 4 août.

Les deux jeunes athlètes de 15 ans ont commencé à Asbestos dans l’organisation du Baseball mineur des Sources. Ils ont évolué pendant quatre ans pour les A’s d’Asbestos et les Générals de Warwick AA avant de débuter leur parcours secondaire en sport-études. Ils ont dû par la suite s’expatrier à Sherbrooke et Drummondville afin de poursuivre leur développement.

Marc-Antoine est lanceur, receveur et joueur de 3ebut. Afin d’être bien prêt pour les Jeux, l’adolescent a passer plusieurs heures sur le terrain pour se pratiquer et amener son jeu à un niveau supérieur. « Pendant les Jeux, j’ai été en mesure de bien performer. L’esprit d’équipe a aussi été bien important », a apprécié celui qui portait les couleurs des Expos Bantam AA de Sherbrooke.

Hugo Benoit, originaire de Saint-Claude, évolue cet été avec l’équipe midget AAA des Faucons RHS de l’Estrie. Puisqu’il est encore d’âge bantam, il s’est joint à l’équipe des Expos pour les Jeux du Québec. « Même si j’aime beaucoup mon expérience et le calibre de jeu du midget AAA, j’ai été très heureux de retrouver mes ex-coéquipiers du bantam pour les Jeux du Québec », affirme Hugo.

Persévérance et esprit d’équipe

Malgré les trois revers serrés de l’Estrie (11-13, 5-6 et 14-15), l'équipe de l'Estrie a reçu la bannière de l'équipe ayant fait preuve du meilleur esprit d'équipe. Un merci spécial a été rendu à l'équipe des entraîneurs Marc Sauriol, Simon Brossoit, James Grondin et l'Asbestrien Jimmy Guillemette.

Au niveau individuel, les deux jeunes de la région ont bien performé, notamment lors des deux matchs de l'équipe tenus le dimanche 29 juillet. Marc-Antoine Guillemette a été étincelant au monticule en avant-midi, alors qu'Hugo Benoit a claqué un circuit de trois points en après-midi, ce qui a été la bougie d'allumage pour l'équipe qui perdait jusque là 10-0. L'Estrie a par la suite effectué toute une remontée pour s'incliner 14-15!

Les deux sportifs ont adoré leur expérience et souhaitent maintenant terminé leur saison en force avec leur équipe respective : les Expos de Sherbrooke bantam AA pour Marc-Antoine et les Faucons RHS midget AAA pour Hugo.