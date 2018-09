Des joueurs du coin sont repêchés

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a repêché durant la mi-juillet plusieurs joueurs de la région, en plus d’effectuer une transaction lors du repêchage annuel de la Ligue de hockey senior AAA du Québec présenté à Joliette. Il s’agit de la transaction qui envoie Jason Crack aux Maroons de Waterloo en retour du vétéran Philippe Bolduc, de Tommy Lapierre et de considérations futures.

«Jason Crack se remet encore de son intervention chirurgicale. Lorsqu’on a confirmé cette transaction, nous étions très heureux de mettre la main sur Philippe Bolduc, un ancien du défunt Saint-François, et Tommy Lapierre qui étudie à l’Université de Sherbrooke. Philippe est le joueur de centre qu’on voulait et qui peut exceller dans les deux sens de la patinoire», d’expliquer le directeur général, Samuel Meunier.

Par la suite, la formation windsoroise devait attendre au troisième tour du repêchage avant de sélectionner un joueur. Comme les équipes pouvaient désigner des hommes forts, le choix du Desjardins-Wild s’est arrêté sur le vétéran Tommy Bolduc qui a amassé près de 2400 minutes de pénalités dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Dans cette même ronde, Corey Hale a été le 29e joueur sélectionné à ce repêchage. C’est un joueur qui fait 6,25 pieds et qui pèse plus de 210 livres. Il a évolué dans la division3 de la NCAA et à Knoxville dans la SPHL. Par la suite, Cédric Montminy a été choisi lors de la quatrième ronde suivie de Jérémy Auger et de Jeremy Brown au cinquième tour.

Le vétéran gardien de but Louis Ménard a été sélectionné au sixième tour tandis que le jeune gardien Charles-Antoine Poirier-Turcot était choisi au huitième tour, après Jean-François Plante. Antoine Leblanc et Samuel Bégin ont été choisis au septième tour.

«Nous voulions sélectionner le plus de joueurs qui résident dans la région, car nous savons qu’ils pourraient se joindre à nous la saison prochaine. Certains joueurs, comme Jean-François Plante, ne devraient pas être dans la région, mais si la situation change, ils seront avec nous», de conclure M.Meunier.

La direction du Wild devra maintenant s’entendre avec tous les joueurs en vue de la prochaine saison qui s’en vient rapidement. Le calendrier des matchs préparatoires et l’horaire de la saison régulière seront disponibles très prochainement.