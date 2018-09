Windsor – La fin de semaine dernière, Denis et Martin Dion de Location Windsor ont pris part à la 10e édition du Cycle-Défi contre le cancer. Ce périple sur une distance totale de plus de 220km a eu lieu sur 2 jours entre Montréal et Québec. Denis et Martin étaient parmi les 1308 cyclistes qui ont collectivement amassé 4,8 millions de dollars pour la recherche contre le cancer. Bravo pour cette implication!