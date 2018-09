Depuis la fin des classes, le Service d’animation estival (SAE) a débuté sa saison estivale avec son lot d’activités, à la fois au parc Carmen-Cloutier et dans l’environnement de l’aréna et du Tournesol ainsi qu’à des sorties à l’extérieur de la ville. Cette année, 250 jeunes sont inscrits auxquels s’ajoutent 24 animateurs et animatrices. Cette photo regroupe des jeunes qui profitent du terrain de tennis après quelques jours de canicule. Ils sont accompagnés de Croustade et Écho.