Le Desjardins - Wild amène Francis Robichaud

Windsor – À quelques jours du repêchage2018 de la Ligue de hockey senior AAA du Québec, le Desjardins - Wild de Windsor a transigé à nouveau. Cette fois, c’est avec les Maroons de Waterloo que la transaction a été effectuée. Le Wild envoie le dur à cuire Jordan Turcotte et un choix de cinquième ronde à la formation waterloise en retour du défenseur Francis Robichaud.

Natif de Granby et âgé de 22 ans, Robichaud a disputé 20 matchs avec les Maroons la saison dernière et amassé 12 points tout en ne passant que 2 petites minutes au cachot. Il a joué son hockey junior avec l’équipe de sa ville, les Inouk de Granby, dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec après son stage d’un an avec les Cantonniers de Magog en 2011-2012.

« Francis (Robichaud) est un jeune défenseur polyvalent qui est capable d’apporter une touche offensive, d’expliquer le directeur général, Samuel Meunier. Il sera un rouage important de notre défensive. Nous sommes très heureux d’avoir acquis ce défenseur. Nous souhaitons la bienvenue à Francis parmi nous et remercions Jordan Turcotte pour les services rendus à notre équipe. »

Le repêchage annuel de la Ligue de hockey senior AAA du Québec avait lieu le mardi à Joliette. Les amateurs peuvent suivre leur équipe sur la page Facebook du Desjardins-Wild et de la ligue AAA.