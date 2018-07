Windsor – La piscine et les jets d’eau situés au parc Carmen-Cloutier-Juneau de Windsor s’avèrent un atout pour les familles et aussi des animateurs et animatrices des Services récréatifs, surtout depuis la journée du 1er juillet qui a débuté avec une solide canicule devant s’atténuer vers vendredi, selon les prévisions de la météo. D’ici là, les enfants ont de quoi s’amuser et se rafraichir!