Belle fin de saison régulière pour les Aigles Extrêmes

Windsor – Le 23 juin dernier, les Aigles Extrêmes recevaient les Kodiaks de la Rive-Nord pour leur dernière partie de la saison régulière. La troupe estrienne était en feu puisqu’elle se retirait au vestiaire avec un avantage de 6-1 en fin de première période.

Lors du deuxième tiers, les deux équipes ont fait vibrer les cordages adverses en trois occasions chacune. La marque était alors de 9-4 en faveur des locaux. Lors du dernier engagement, les Estriens ont vu leurs adversaires revenir en force et marquer à plusieurs reprises, s’approchant peu à peu de la victoire. Avec 5 minutes à faire au cadran, les Aigles ont enfilé leur dernier et onzième filet de la partie. Les Kodiaks ont tout tenté dans les dernières minutes, ajouté un filet alors qu’il ne restait que 20 secondes au cadran, mais ont dû s’avouer vaincus 10-11.

Quatre joueurs des Aigles se sont partagé le pointage: Alexandre Brault (4-1), Nathan Stevenson (3-2), Julien Michaud-Létourneau (2-3) et Nathan Girard (2-0).

Séries éliminatoires

Les séries ont débuté en fin de semaine dernière dans la ligue de crosse junior C de l’Ontario. Dans la division de l’Extrême est, Cornwall (première position) affronte Gloucester (dernière position) tandis que la Rive-Nord (deuxième position) affronte l’Estrie (troisième position). Ces séries sont en formule 2 de 3.

Les Aigles Extrêmes se sont rendus dans la région montréalaise en fin d’après-midi de samedi et recevaient les Kodiaks à 18h dimanche. Si une troisième partie est nécessaire, elle se tiendrait ce mercredi soir au domicile des Kodiaks. En raison du congé de la Fête nationale et l’heure de tombée pour les publications, la direction du circuit ne pouvait donner les résultats de ces parties. La deuxième ronde des séries (3 de 5 dans ce cas-ci) se tiendra du 8 au 21 juillet et opposera les deux équipes gagnantes des séries de l’Extrême est à celles de l’est de l’Ontario.