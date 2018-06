Les Aigles sénior demeurent parfaits à domicile

Windsor – Le 15 juin dernier, les Aigles séniors recevaient les Mohawks de Kahnawake pour une deuxième fois cette saison. La troupe de René Kendall et de Denis Verville a disposé de leur adversaire par la marque de 14 à 7.

Ce sont les frères Winquist qui ont ouvert le bal pour les Aigles alors que Zak complétait la passe de Simon avec un peu plus de cinq minutes de jouer. Les Windsorois ont ensuite doublé leur avance avant que les Mohawks répliquent. Après la première période, les locaux menaient par la marque de quatre à trois.

En deuxième période, l’offensive des Aigles s’est mise en marche. Malgré plusieurs pénalités, les Windsorois ont réussi à marquer deux buts à court d’un homme. Ils ont touché le fond du filet à six reprises alors que leurs adversaires ont marqué à trois reprises. Après le deuxième tiers, les Aigles s’étaient forgé une avance de quatre buts. Le tableau indicateur indiquait 10 à 4 pour les Windsorois.

En troisième période, la défensive a su limiter les Mohawks à un seul but, alors que l’offensive des Aigles marquait quatre buts de plus pour remporter la partie14 à 7.

Les meilleurs pointeurs pour les Windsorois ont été Frédrick Verville (3buts-3passes), Simon Winquist (1b-5p) et Xavier Perron (3b-1p), William Beauvais et Samuel Fontaine (2b-2p). Dans cette partie, la défensive a très bien joué et le duo Nicholas Meighs et Samuel Verville a été solide devant le filet. L’offensive a bien circulé la balle et effectuer plusieurs jeux spectaculaires.

Cependant, les entraineurs René Kendall et Denis Verville ont souligné que leur équipe a accordé beaucoup trop d’échappées à leur adversaire. Ces erreurs d’inattention à l’offensive peuvent permettre à leur adversaire de marquer quelques buts, il s’agit d’un point à améliorer pour le reste de la saison.

Prochain rendez-vous

La prochaine partie locale des Aigles aura lieu le dimanche 24 juin, à 16h, alors que les Axemen d’Ottawa seront les visiteurs. Il s’agira du deuxième duel entre les deux formations, il faut se rappeler que l’équipe d’Ottawa est la seule qui a réussi à vaincre les Aigles cette année. Une intense partie est en prévoir entre les deux formations.