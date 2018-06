Domination ontarienne à la crosse junior C

Windsor – Le samedi 16 juin, les Aigles Extrêmes recevaient le Shamrox de Clarington. Les amateurs présents ont assisté à un début de partie étrange alors qu’il a fallu plusieurs minutes de jeu avant que les deux équipes réussissent à diriger un tir sur un gardien. En fin de première période, Clarington menait 1-0 après avoir réussi 17 lancers sur le gardien estrien Édouard Perron alors que les Aigles Extrêmes en envoyaient 12 sur celui des ontariens.

Les deux équipes ont continué à jouer de la même façon en deuxième période. Le Shamrox a enfilé trois buts avant de voir les Aigles Extrêmes ajoutent leur premier but. En milieu de période, les deux équipes jouaient de façon décousue, échappant la balle à maintes occasions. De nouveau, les visiteurs faisaient vibrer les cordages à trois reprises alors que les hôtes ajoutaient un but à leur fiche. La marque était de 7-2 en faveur des visiteurs.

Les deux formations ont offert des jeux plus enlevants au troisième tiers, le Shamrox ajoutant 8 filets au cadran contre 5 pour les Aigles. Dans cette défaite de 7-15, Mikaël Paradis à 4 reprises, Louis Juneau-Larente (2-1) et Julien Michaud-Létourneau (1-2) ont été les meilleurs.

Encore Perron

Dimanche, en après-midi, la troupe estrienne recevait les Lakers de Peterborough. Une fois de plus, les hôtes subissaient un cuisant revers. Les Aigles Extrêmes ont connu une bonne première période, tirant de l’arrière2-3. Au début du second tiers, les visiteurs ajoutaient un point à leur fiche. Alors que la moitié du temps était écoulé au cadran, les locaux connaissaient une fois de plus une période léthargique, accordant 8 buts à leurs adversaires. Ayant abandonné l’idée de la victoire et écopant de plusieurs pénalités, les Aigles ont accordé six autres filets au Shamrox en dernière période.

Édouard Perron a de nouveau brillé devant le filet, faisant face à 130 lancers. Selon les statistiques de la ligue, il est le gardien qui a officié le plus de parties, a connu le plus de minutes de jeu et a reçu le plus de lancers à ce jour dans la saison. Ses coéquipiers lui doivent une fière chandelle.

Malheureusement, n’ayant pas connu la victoire dans leurs quatre dernières parties, les Aigles Extrêmes ne peuvent espérer mieux que la troisième position de leur division. Les premières rondes des séries2 de 3 se dérouleront du 30 juin au 7 juillet. Les locaux seront opposés à l’équipe de deuxième position: Cornwall ou Rive-Nord.

La saison régulière prendra fin le samedi 23 juin à 19h alors les Aigles recevront les Kodiaks de Rive-Nord.