Journée d’athlétisme de la CS des Sommets

Sherbrooke - La journée d’athlétisme de la Commission scolaire des Sommets qui s’est déroulée le 24 mai dernier au stade de l’Université de Sherbrooke a connu un énorme succès. Près de 560 élèves de 5e et 6e année du primaire se sont rassemblés pour une compétition amicale d’athlétisme.

La journée a commencé par un défilé des délégations d’écoles présentes et d’un mot de bienvenue de la part de Christian Vachon. Ce dernier a profité de l’occasion pour remettre les Prix Christian Vachon aux élèves méritants provenant de chacune des délégations. Ce prix souligne plus particulièrement la persévérance et est associé à la réussite éducative des élèves.

Les jeunes ont ensuite pu se surpasser lors des épreuves de la course à relais des 80 mètres et 400 mètres, du saut en hauteur, du saut en longueur et du lancer de la balle. Consultez la liste des élèves qui ont remporté les Prix Christian Vachon 2018 parmi les MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Écoles des Sources

• La Passerelle, Asbestos : Charlie Blanchet;

• Christ-Roy, Saint-Camille : Laurianne Guimont;

• Hamelin, Wotton : Louis Lapointe;

• De la Tourelle, Asbestos : Audrey Paradis;

• Masson, Danville : Philémon Larochelle et Lorianne Mayette;

• Notre-Dame-de-l’Assomption, Saint-Georges-de-Windsor : Zacharie Clément;

• Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Adrien : Cassiopée Bourgeois.

Écoles du Val-Saint-François

• L’Arc-en-ciel, Saint-François-Xavier-de-Brompton : Sara Jolin et Jade Serhan;

• La Chanterelle, Valcourt : Julianne Bédard et Matis Ouimette.

• Plein-Cœur, Richmond : Jeanne Charbonneaux;

• Notre-Dame-de-Bonsecours, Bonsecours : Léa Fortier;

• Notre-Dame-de-Montjoie, Racine : Félix Vigneault;

• Notre-Dame-du-Sourire, Saint-Claude : Mickael Boucher;

• Saint-Gabriel, Windsor : Wyliame Tremblay;

• Saint-Philippe, Windsor : Laurie Corbeil, Mynah Gagnon et Félix Roy.