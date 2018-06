Quarante jeunes profitent du programme Pêche en herbe

Saint-Claude (RC) – Les 8 et 9 juin dernier, la Municipalité de Saint-Claude accueillait 40 jeunes filles et garçons pour une journée d’initiation à la pêche dans le cadre d’activités du programme Pêche en herbe. Initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et le soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire.

Inscrits à la formation Pêche en herbe dans le but de recevoir leur permis valide jusqu’à leur majorité, les 40 jeunes étaient conviés à taquiner le poisson aux abords du lac Boissonneault grâce à la participation du Camping des Baies.

Ils ont aussi profité des jeux gonflables, participé à trois ateliers de formation différents, dégusté différentes sortes de poisson et tous sont repartis avec au moins une truite! Ce beau week-end avait commencé le vendredi avec l’ensemencement de 280 ombles de fontaine, suivi d’un film familial en plein air.

«Je tiens à remercier les bénévoles qui étaient présents sur place, le camping des Baies, les animateurs qui ont donné de leur temps afin de permettre aux jeunes de vivre des expériences extraordinaires. Nous avons pu également être soutenus par nos partenaires, soit la Fondation de la Faune du Québec, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune ainsi que Canadian Tire», de conclure l’intervenante en loisirs de la Municipalité, Jennifer Bergeron.