Michael Richard à l’Autodrome de Drummondville samedi

Richmond – Le samedi 16 juin, Michael Richard d’Ulverton sera sur la piste de l’Autodrome de Drummondville pour la série GMC Crate Motor. Commandité par Couture Timber Mart, les Gars de saucisse, Bull’s Head, Remorquage Courteau, le Club de golf Richmond et le Domaine Brickyard, celui-ci concourra dans la catégorie Sportsman (50 tours). L’autodrome de Drummondville et l’équipe de course Richard Bros invitent tous les amateurs des régions de Richmond et Acton Vale à venir en grand nombre encourager l’un des leurs. Pour cette journée, l’accès au site sera gratuit pour tous.