Les gens de la région des Sources étaient au rendez-vous !

Asbestos (GCA) – Les familles, les ainées et les jeunes, ont une fois de plus emboité le pas, afin de participer activement samedi dernier, à «Bouge pour la santé». Dans un relevé sommaire qui nous a été transmis au cours des dernières heures, plus de 500 participantes et participants de tous âges étaient du nombre de cette 8e édition, comparativement à 425 l’an dernier. Selon certaines statistiques également, qui ont été compilées dans les dernières heures, on observe entre autres cette année, une augmentation accrue de participation du côté des jeunes.

Est-ce le signal et présage que l’événement deviendra un incontournable pour les années à venir pour la MRC des Sources? Actuellement le comité d’organisation serait déjà à l’œuvre afin d’examiner très sérieusement cette question. Quoi qu’il en soit, pour le président Richard Vaillancourt et toute son équipe, la température et le beau temps, furent certes des éléments clés qui ont grandement contribué au franc succès de la dernière édition. En plus d’enregistrer une croissance du côté des inscriptions, l’objectif que c’était fixé au départ le comité afin d’atteindre les 15000$, a été dépassé, c’est plutôt un montant de 18000$ qui a été ainsi recueilli pour cette 8e édition.

Autre belle atteinte d’objectif, cette fois pour les quatre jeunes hommes de l’école secondaire l’Escale, William Durocher, Alix Martin, Loan Dubé et Joseph Deslandes, qui ont introduit l’élément tour cycliste comme nouveauté à l’édition2018. En conférence de presse, ils avaient exprimé le souhait qu’il y ait une vingtaine de participants au moins, ce qui s’est concrétisé samedi. Selon les organisateurs, c’est un nouvel élément qui a été fort apprécié des participants qui ont fait le parcours.

Au terme de l’activité, qui s’est déroulée samedi dernier entre 8h45 et 13h30, au Parc du Centenaire d’Asbestos, trois prix ont été décernés pour la course à pied:

Le Prix « École de la grande forme», à l’école Masson de Danville, avec 105 jeunes d’inscrits en plus de plusieurs parents de ses jeunes.

Le Prix «Milieu de travail de la grande forme», aux employés de la Caisse des Sources.

Et le Prix «Équipe des petits soleils», à 13 coureurs qui reviennent année après année, et qui sont de la partie depuis la toute première édition.